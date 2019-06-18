Барнаулец зарезал даму сердца из-за подозрения в заражении половой инфекцией

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-18T12:40:00+03:00

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Барнаулец зарезал собутыльницу на рождественских праздниках после того, как заподозрил ее в краже денег и заражении половой инфекцией. Тело женщины нашли через несколько недель.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, мужчина пригласил свою знакомую на съемную квартиру отметить Рождество. Празднование затянулось на два дня. Проспавшись после попойки, мужчина обнаружил пропажу денег и стал приставать к собутыльнице с расспросами о том, куда они подевались. Женщина отрицала свою причастность к краже.

Затем барнаулец внезапно заподозрил у себя наличие половой инфекции и обвинил знакомую в том, что она его заразила. Женщина оскорбилась и схватилась за нож. Мужчина моментально выхватил оружие у нее из рук и зарезал ее. После этого он покинул квартиру, закрыв ее на ключ. Родственники не беспокоились о пропаже убитой, поскольку подобное уже случалось: горожанка вела праздный образ жизни.

Через несколько недель хозяйка жилья пришла за платой и обнаружила труп. Она тут же вызвала полицию и предоставила им данные жильца. Мужчину сразу нашли.

На суде барнаулец раскаивался и говорил, что очень любил убитую им женщину. Однако не в его пользу сыграло наличие двух судимостей за убийство и угрозу убийством, одна из которых была не погашена. В итоге суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора он получил 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU