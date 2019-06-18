2019-06-18T12:40:00+03:00
Происшествия

Барнаулец зарезал даму сердца из-за подозрения в заражении половой инфекцией

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Барнаулец зарезал собутыльницу на рождественских праздниках после того, как заподозрил ее в краже денег и заражении половой инфекцией. Тело женщины нашли через несколько недель.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, мужчина пригласил свою знакомую на съемную квартиру отметить Рождество. Празднование затянулось на два дня. Проспавшись после попойки, мужчина обнаружил пропажу денег и стал приставать к собутыльнице с расспросами о том, куда они подевались. Женщина отрицала свою причастность к краже.

Затем барнаулец внезапно заподозрил у себя наличие половой инфекции и обвинил знакомую в том, что она его заразила. Женщина оскорбилась и схватилась за нож. Мужчина моментально выхватил оружие у нее из рук и зарезал ее. После этого он покинул квартиру, закрыв ее на ключ. Родственники не беспокоились о пропаже убитой, поскольку подобное уже случалось: горожанка вела праздный образ жизни.

Через несколько недель хозяйка жилья пришла за платой и обнаружила труп. Она тут же вызвала полицию и предоставила им данные жильца. Мужчину сразу нашли.

На суде барнаулец раскаивался и говорил, что очень любил убитую им женщину. Однако не в его пользу сыграло наличие двух судимостей за убийство и угрозу убийством, одна из которых была не погашена. В итоге суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора он получил 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резкое ухудшение погоды объявлено в Алтайском крае
Несовершеннолетние парни подозреваются жестоком избиении мужчины
Барнаулец сделал хорошую алебарду и поплатился
Барнаульца наказали за съемку девушек в туалете торгового центра
Выпускник АлтГТУ возглавил один из крупнейших Всероссийских НИИ
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
Штормпрогноз передали синоптики по Алтайскому краю на 19 июня
В Барнауле сбили двух девушек на пешеходном переходе
В Алтайском госуниверситете прошли выборы ректора
Селяне на свои деньги восстанавливают часовню
Кот пострадал во время пожара в Барнауле
Уголовное дело завели после драки группы людей с полицейскими
Тигрят и львят из барнаульского зоопарка не будут дарить братьям Запашным
Митинг в защиту памятников культуры пройдет в Барнауле
Начальник комитета по спорту уволился после скандала со взяткой
Межрегиональной Фестиваль йоги прошел в Белокурихе
Неизвестные закидали машины яйцами и луком
Компания из Алтайского края не заплатила 6,5 млн рублей налогов
Погода на 19 июня 2019 года в Барнауле: дождь
«День сибирского поля» пройдет в Алтайском крае
Коттедж за 65 миллионов продают в Барнауле