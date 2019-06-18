Выпускник АлтГТУ возглавил один из крупнейших Всероссийских НИИ
Выпускник АлтГТУ, Антон Свиридов, назначен на должность генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения.
Антон Петрович - кандидат технических наук, первый выпускник магистратуры АлтГТУ по направлению «Технология машиностроения»,
Защиту своей научной диссертации на тему «Разработка порошковых алюмоматричных композиционных материалов для газодетонационного напыления антифрикционных покрытий» осуществил в сентябре прошлого года. Научный руководитель – Александр Ситников.
Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения является многопрофильным научно-исследовательским, конструкторским и производственным центром транспортного машиностроения различного назначения.
Предприятие введено в состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».
ИСТОЧНИК KP.RU