2019-06-18T12:00:20+03:00
Общество

Штормпрогноз передали синоптики по Алтайскому краю на 19 июня

Дарья САВЕНКО
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Синоптики передали штормовое предупреждение на 19 июня 2019 годаСиноптики передали штормовое предупреждение на 19 июня 2019 годаФото: Дарья САВЕНКО
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Синоптики передали по Алтайскому краю штормовое предупреждение на 19 июня 2019 года.

Так, ночью в восточных и южных районах ожидается небольшой, местами умеренный, в предгорьях сильный дождь, гроза. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, при грозе ночью порывы до 20 метров в секунду.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций.

При непогоде спасатели просят не выходить из капитальных строений. На улице обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями. Если ливень застал вас в дороге, то припаркуйте автомобиль, так как ухудшается видимость и сцепление с дорожным полотном. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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