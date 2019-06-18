В Барнауле сбили двух девушек на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-18T11:37:32+03:00

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Во вторник, 18 июня, в Барнауле на пешеходном переходе сбили двух девушек.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, авария произошла на улице Юрина, в районе училища №35. Очевидцы рассказали, что девушки попали под колеса автомобиля «Тойота Марк-2». Водитель двигался на красный сигнал светофора. Этот факт подтверждается записью с регистратора, которую предоставили подписчики. На кадрах видно, то за секунду до того, как водитель иномарки наехал на пешеходов, зеленый свет загорелся для машин, поворачивающих на Юрина со стороны улицы Покровской.

По предварительной информации обе девушки живы. Других подробностей их состояния нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU