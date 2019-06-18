В Алтайском госуниверситете прошли выборы ректора

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-18T11:09:37+03:00

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Администрация Алтайского государственного университета опубликовала итоги выборов ректора.

Напомним, на высший руководящий пост в вузе претендовали три кандидата: врио ректора Алтайского государственного университета Сергей Бочаров, проректор по экономике и стратегическому развитию ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Александр Жидких и заведующий кафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра. Из 217 делегатов за первого кандидата свои голоса отдали 133 человека. 51 голос получил Мацюра и 23 – Жидких.

Таким образом, новым ректором Алтайского государственного университета избран профессор Сергей Бочаров. В соответствии с положением о выборах ректора АлтГУ, официально он вступит в должность после издания соответствующего приказа Министерства науки и высшего образования России.

ИСТОЧНИК KP.RU