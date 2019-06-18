2019-06-18T11:09:37+03:00
Политика

В Алтайском госуниверситете прошли выборы ректора

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Алтайского государственного университета опубликовала итоги выборов ректора.

Напомним, на высший руководящий пост в вузе претендовали три кандидата: врио ректора Алтайского государственного университета Сергей Бочаров, проректор по экономике и стратегическому развитию ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Александр Жидких и заведующий кафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра. Из 217 делегатов за первого кандидата свои голоса отдали 133 человека. 51 голос получил Мацюра и 23 – Жидких.

Таким образом, новым ректором Алтайского государственного университета избран профессор Сергей Бочаров. В соответствии с положением о выборах ректора АлтГУ, официально он вступит в должность после издания соответствующего приказа Министерства науки и высшего образования России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резкое ухудшение погоды объявлено в Алтайском крае
Несовершеннолетние парни подозреваются жестоком избиении мужчины
Барнаулец сделал хорошую алебарду и поплатился
Барнаульца наказали за съемку девушек в туалете торгового центра
Барнаулец зарезал даму сердца из-за подозрения в заражении половой инфекцией
Выпускник АлтГТУ возглавил один из крупнейших Всероссийских НИИ
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
Штормпрогноз передали синоптики по Алтайскому краю на 19 июня
В Барнауле сбили двух девушек на пешеходном переходе
Селяне на свои деньги восстанавливают часовню
Кот пострадал во время пожара в Барнауле
Уголовное дело завели после драки группы людей с полицейскими
Тигрят и львят из барнаульского зоопарка не будут дарить братьям Запашным
Митинг в защиту памятников культуры пройдет в Барнауле
Начальник комитета по спорту уволился после скандала со взяткой
Межрегиональной Фестиваль йоги прошел в Белокурихе
Неизвестные закидали машины яйцами и луком
Компания из Алтайского края не заплатила 6,5 млн рублей налогов
Погода на 19 июня 2019 года в Барнауле: дождь
«День сибирского поля» пройдет в Алтайском крае
Коттедж за 65 миллионов продают в Барнауле