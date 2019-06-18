2019-06-18T11:00:50+03:00
Общество

Селяне на свои деньги восстанавливают часовню

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы izvestiy-kamen.ruФото: со страницы izvestiy-kamen.ruФото: скриншот сайта
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Жители села Плотава в Алтайском крае занимаются восстановлением часовни в центре города. Причем делают они это за собственный счет.

Сбор средств стартовал еще в феврале. На общем собрании селяне решили, что необходимо во что бы то ни стало возродить духовность на территории поселения. Однако собрать деньги хотя бы на маленькую часовню очень сложно, пишут «Каменские известия». Те же 150 тысяч рублей для местных жителей неподъемная сумма.

- Объявили сбор средств, и сумма начала набираться — в основном, жертвовали выходцы из села, разъехавшиеся по крупным городам России. Кто-то 100 рублей переводил, а кто-то по десять тысяч,- пишет издание.

В итоге собрали часть средств. Сейчас строительство ведут два местных жителя - Геннадий Скоринов и Виктор Гартман. Они приходят на объект каждый день. Общими усилиями удалось возвести основное помещение, крышу, уже почти готов купол.

- В высоту часовня будет достигать практически семи метров. Благочинный Каменского района Николай Гордиенко обещал плотавцам подарить икону. Также внутри будет размещаться подсвечник, - пишет издание.

Местные надеются, что работу удастся завершить к 8 июля – Дню семьи, любви и верности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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