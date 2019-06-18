Уголовное дело завели после драки группы людей с полицейскими

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-18T10:27:24+03:00

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Алтайские следователи завели уголовное дело по факту нападения на полицейских в Заринске.

Следствие установило, что в минувшую субботу, 15 июня, в городе Заринске сотрудники полиции вышли на след компании молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля.

- Во время задержания, группа молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оказала активное сопротивление, помимо этого они нанесли двум полицейским удары руками и ногами, причинив физическую боль, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

А это расценивается как применение к представителям власти насилия, не опасного для жизни и здоровья. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Двух подозреваемых заключили под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU