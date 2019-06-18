Тигрят и львят из барнаульского зоопарка не будут дарить братьям Запашным

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-18T10:05:15+03:00

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Недавно появившихся на свет тигрят от пары Багира и Шерхан и львят от Аи и Алтая, не будут дарить в цирк братьев Запашных.

Такое заявление сегодня, 18 июня, сделал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев. Ранее же со слов его заместителя Александра Чеботарева, у администрации зоопарка была идея подарить тигрят или львят в цирк, как только они подрастут. Однако барнаульцы выступили категорически против этого.

- Дорогие друзья, уважаемые любители барнаульского зоопарка. Я обращаюсь ко всем вам. Мы прислушались к огромному количеству комментариев по поводу будущего наших тигрят и львят. Поэтому хочу вас со 100-процентной уверенностью заверить о том, что ни одно животное из барнаульского зоопарка никогда не попадет ни в один цирк. Все животные будут переданы для дальнейшего проживания или в зоопарки страны или в питомники, где занимаются разведением животных для их дальнейшего выпуска в природу, - сказал в своем обращении Сергей Писарев.

Напомним, тигрята появились на свет 14 июня. Немногим ранее в этот же день свое первое потомство принесла львица Ая и лев Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU