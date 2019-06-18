2019-06-18T07:55:58+03:00
Общество

Межрегиональной Фестиваль йоги прошел в Белокурихе

Анна СЕМИНА
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В минувшие выходные в Белокурихе в рамках краевой программы в области физической культуры и спорта прошел межрегиональной Фестиваль йоги.

Мероприятие «Белый Йож» уже в четвертый раз прошло на территории таежной заимке «Лесная сказка». Его участниками стали более 120 гостей, причем не только из Алтайского края, но и из Москвы, Новосибирска, Горно-Алтайска, а также 14 преподавателей со всей России.

Белый Йож.

Два дня, на площадке фестиваля гости участвовали в различных практиках йоги, в том числе занимались утренней гимнастикой с помощью йоги, йогой с булавами, парной йогой, воздушной йогой. Узконаправленные мастер-классы также привлекли внимание участников фестиваля «Белый Йож»:

- Это занятия йогой при болях в спине, практика при беременности и после родов, выравнивание тела для здоровья внутренних органов, основы пранаямы, аюрведа как система здоровья и долголетия, - рассказывают организаторы.

В этом году организаторы фестиваля «Белый Йож» значительно расширили программу. Параллельно с йогой прошли лекция по астрологии, нумерологии, арт-терапии, кинезеологии, искусству самоисцеления. Работала бьюти-зона, где участницы получили урок макияжа и правила ухода за кожей лица. На занятиях фейс-фитнесом узнали о биомеханике старения и получили набор упражнений для домашней практики. На кулинарных мастер-классах гости учились готовить полезные сладости и блюда на каждый день.

Для детей была организована отдельная площадка, в рамках которой прошли квесты, экскурсии, игротеки, мастер-классы, фотосессии и активные игры на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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