Неизвестные закидали машины яйцами и луком
В Барнауле неизвестные закидали машины свежими яйцами и репчатым луком.
Инцидент произошел накануне вечером, 17 июня, во дворе дома №16 по улице Шумакова. Предположительно дебош устроили дети, на вид которым 6-10 лет.
- Они бросали из окна по машинам сырые куриные яйца и лук. Предположительно «обстрел» велся с шестого этажа первого подъезда. Попали минимум на пять машин. Вызвали участкового, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».
На сколько серьезные эти повреждения не уточняется. Между тем, участники сообщества в ироничной форме назвали хулиганов буржуями. Другие же начали вспоминать, чем сами занимались в детстве:
- А я в детстве с 9-го этажа манты кидала. У меня сын, ему три года было, в 90-х копчёной колбасой с балкона кидался, жена на мясокомбинате работала, каралек восемь в холодильнике лежало, все выкинул, две вернули. Мы в свое детство тоже кидались и яйцами и помидорами с балкона...
ИСТОЧНИК KP.RU