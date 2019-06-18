2019-06-18T07:36:54+03:00
Происшествия

Неизвестные закидали машины яйцами и луком

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: скриншот сайта
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В Барнауле неизвестные закидали машины свежими яйцами и репчатым луком.

Инцидент произошел накануне вечером, 17 июня, во дворе дома №16 по улице Шумакова. Предположительно дебош устроили дети, на вид которым 6-10 лет.

- Они бросали из окна по машинам сырые куриные яйца и лук. Предположительно «обстрел» велся с шестого этажа первого подъезда. Попали минимум на пять машин. Вызвали участкового, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

На сколько серьезные эти повреждения не уточняется. Между тем, участники сообщества в ироничной форме назвали хулиганов буржуями. Другие же начали вспоминать, чем сами занимались в детстве:

- А я в детстве с 9-го этажа манты кидала. У меня сын, ему три года было, в 90-х копчёной колбасой с балкона кидался, жена на мясокомбинате работала, каралек восемь в холодильнике лежало, все выкинул, две вернули. Мы в свое детство тоже кидались и яйцами и помидорами с балкона...

ИСТОЧНИК KP.RU

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