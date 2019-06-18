2019-06-18T06:34:45+03:00
Общество

Погода на 19 июня 2019 года в Барнауле: дождь

Дарья САВЕНКО
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19 июня в Барнауле ожидается дождливая погода19 июня в Барнауле ожидается дождливая погодаФото: Дарья САВЕНКО
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19 июня 2019 года в Барнауле ожидается дождливая погода.

По данным синоптиков, в ночь на среду столбик термометра в краевой столице опустится до +11…+13 градусов, умеренный дождь, гроза, ветер 5-10 метров в секунду. В начале дня также ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +20…+22 градусов, ветер до 12 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +9…+14 градусов, в большинстве районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, в предгорьях местами сильный дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов, в отдельных районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер до 20 метров в секунду.

20 июня в Барнауле осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +24 градусов, небольшой ветер. По Алтайскому краю дождь пройдет местами в западных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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