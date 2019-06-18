2019-06-18T04:34:27+03:00
Экономика

«День сибирского поля» пройдет в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» пройдет 19 - 20 июня в Алтайском крае.

Место проведения традиционное - территория Сибирского агропарка (37-й километр Павловского тракта). По словам заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Юрия Лукьянова, в этом году участниками форума станут более 270 компаний. В данный момент уже завершается подготовка площадки для них.

- Ежегодно порядка 20 тысяч человек посещают выставку на «Дне сибирского поля», в том числе зарубежные гости. В официальном блоке примут участие первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Порядка 300 человек станут участниками форума в составе официальных делегаций регионов России. Представители Кореи планируют посетить «День сибирского поля» и организовать свой павильон. Традиционно участниками события станут и немецкие коллеги, - отметил Юрий Лукьянов.

Основными темами деловой программы станут растениеводство и животноводство. Так завтра состоится семинар-совещание «Цифровая трансформация сельского хозяйства - стратегия развития». А вот 20 июня - семинар-совещание «Смена технологической платформы как основа инновационного развития животноводства Алтайского края. Кормопроизводство и перспективные технологии кормления высокопродуктивных животных».

Также назначены конференции, мастер-классы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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