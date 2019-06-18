2019-06-18T04:20:24+03:00
Общество

Коттедж за 65 миллионов продают в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Огромный коттедж, подходящий для организации базы отдыха, продают в Барнауле за 65 миллионов рублей.

В объявлении агентства «Алтайская элита» говорится, что площадь коттеджа составляет 722 квадратных метра. Он располагается в районе Горы на земельном участке в 65 соток. Строение находится на стадии «под отделку» и вполне подойдет для использования в качестве отеля, престижной базы отдыха, резиденции крупной компании.

- Коттедж выполнен из монолитного железобетона, сдан в эксплуатацию, оформлено право собственности. Во всех помещениях — полы с подогревом, - сообщает сайт «Недвижимость Алтай».

В цоколе расположен банный комплекс, бассейн. Также на участке есть гостевой дом, гараж на пять автомобилей, эксплуатируемая кровля (лужайка) над банным комплексом, газовая котельная, подземный гараж площадью 180 квадратов с усиленным фундаментом и чистовой отделкой. Причем над этим гаражом можно построить еще два полноценных этажа. Расчетных характеристик фундамента достаточно.

Помимо этого есть возможность разделить участок на два и продавать его по отдельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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