Алтайскому краю «прописали» куратора

СЕГОДНЯ 04:00 2019-06-18T04:05:44+03:00

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Алтайский край попал в список неблагополучных регионов и ему выделили федерального куратора.

Об этом накануне сообщил губернатор Виктор Томенко. По его мнению, это, несомненно, положительный результат.

- Мы писали, показывали, говорили о том, что нам нужна федеральная поддержка. Обычные меры в виде дотаций, участия в госпрограммах, нацпроектах не спасают ситуацию. Не выводят на нужный ускоренный темп развития. И то, что мы добились туда включения, это позитивный и положительный результат, - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Помимо нашего региона в список тех, кому нужна поддержка со стороны также попали Республики Алтай, Тыва, Чувашия, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Псковская и Курганская области. Дело в том, что именно на этих территориях у населения критически низкие доходы, при этом высокая безработица.

В частности Алтайский край будет курировать министр труда и социального развития России Максим Топилин.

- Результатом работы должна стать программа. А вообще реальным результатом работы должно стать улучшение жизни. Отдельных показателей, отдельных параметров. И в целом – ощущение того, что в целом в Алтайском крае жить становится лучше, - также добавил Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU