Вениамин Смехов с супругой отдохнули на Алтае

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-17T17:09:44+03:00

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Известный актер, Атос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамин Смехов с женой, киноведом Галиной Аксеновой, отдохнули в Республики Алтай. Об этом женщина рассказала в своем Instagram. Она описывала практически каждый день, проведенный в тех краях.

- Сейчас в горах тают снега, поэтому реки нервные, порывистые, захватывающие чужие территории. А на вершинах еще остается упрямый снег, который, может, не растает никогда, - написала Аксенова.

Семейная пара уже уехала из Республики Алтай домой, в Москву.

- С грустью покидаем Онгудай и Горный Алтай, - написала женщина 16 июня.

Кстати, она поведала два главных правила перед летней поездкой на Алтай – стиль одежды «капуста» и необходимость прививки от клещевого энцефалита, которые желательно сделать три раза за год до поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU