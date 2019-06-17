2019-06-17T16:43:00+03:00
Общество

В Барнауле появится новая поликлиника

Дарья САВЕНКО
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В столице Алтайского края наконец-то начнут строить долгожданную поликлинику в квартале «2002а» – на пересечении улиц Лазурная и Власихинская. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте регионального правительства.

Строительство должно было начаться еще в 2018 году, однако компания «Алтайгражданпроект» разработала проект только в прошлом году, а государственная комиссия утвердила его в апреле текущего года. Известно, что работать поликлиника будет в две смены и рассчитана на 900 посещений в смену. Нормативный срок эксплуатации здания должен составлять не менее 75 лет.

В поликлинике предусмотрены: регистратура для взрослых, колл-центр, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт, женская консультация, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики.

Строительство планируют закончить к 2022 году. В ближайшее время станет известен застройщик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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