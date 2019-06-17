2019-06-17T15:16:27+03:00
Общество

На сохранение Телецкого озера выделят 600 млн рублей

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
На сохранение Телецкого озера выделят 600 млн рублей.На сохранение Телецкого озера выделят 600 млн рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На сохранение жемчужины Алтая – Телецкого озера – выделят 600 млн рублей. Об этом заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

– Сохранение Телецкого озера – это резонансный вопрос, интересующий всех жителей Республики Алтай. Все помнят, что инициатором программы по реабилитации озера стал Президент России Владимир Владимирович Путин, поручивший разработать соответствующую программу, - сказал Хорохордин в рамках очередного совещания. – В этом году Республике из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделяется более 600 млн рублей на мероприятия по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» на реабилитацию Телецкого озера и развитие прителецкой территории.

Как рассказали в пресс-центре региональной администрации, эти деньги направят на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.

– Деньги следует освоить эффективно и в срок, канализация там должна быть, для людей необходимо создать достойные условия. Тем более это Телецкое озеро, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов, – подчеркнул Олег Хорохордин. – Сроки выполнения работ поставлены под жесткий контроль. При этом их качество должно оставаться на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле с 18 июня закроют проезд трамваев по улице Попова
В Барнауле стартовали испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2
Жителю алтайского села грозит уголовное дело за шутку
В Алтайском крае после своего Дня рождения пропал мужчина
Погода на 18 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +25 градусов
Грузчик из Змеиногорска вел скрытую съемку в общественном туалете
Горячую воду в Новосиликатном подключат не ранее 19 июня
Барнаул отметит День города 7 сентября
Присяжные решат судьбу обвиняемых в убийстве барнаульца Михаила Седова
Военные перекроют алтайские трассы
В Алтайском крае только один выпускник сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов
В Алтайском медуниверситете будут обучать по специальности «Клиническая психология»
Евгений Корчагин покинул ряды бийских депутатов
На Алтае выявлена некачественная тушенка
Пик активности клещей наблюдается в Алтайском крае
В Бийске пройдет Краевой фестиваль деревенского юмора