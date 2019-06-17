На сохранение Телецкого озера выделят 600 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-17T15:16:27+03:00

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На сохранение жемчужины Алтая – Телецкого озера – выделят 600 млн рублей. Об этом заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

– Сохранение Телецкого озера – это резонансный вопрос, интересующий всех жителей Республики Алтай. Все помнят, что инициатором программы по реабилитации озера стал Президент России Владимир Владимирович Путин, поручивший разработать соответствующую программу, - сказал Хорохордин в рамках очередного совещания. – В этом году Республике из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделяется более 600 млн рублей на мероприятия по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» на реабилитацию Телецкого озера и развитие прителецкой территории.

Как рассказали в пресс-центре региональной администрации, эти деньги направят на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.

– Деньги следует освоить эффективно и в срок, канализация там должна быть, для людей необходимо создать достойные условия. Тем более это Телецкое озеро, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов, – подчеркнул Олег Хорохордин. – Сроки выполнения работ поставлены под жесткий контроль. При этом их качество должно оставаться на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU