В Барнауле с 18 июня закроют проезд трамваев по улице Попова
В Барнауле с 18 по 23 июня закроют для движения трамваев пересечение улицы Попова с проспектом Космонавтов. Связано это с капитальным ремонтом трамвайных путей.
Как рассказали в городской администрации, движение для трамваев закроют:
- с 9.00 18 июня до 5.00 22 июня по улице Попова, от станции «Докучаево» до проспекта Космонавтов;
- с 9.00 18 июня до 24.00 23 июня по проспекту Космонавтов, от остановки «Мясокомбинат» до улицы Малахова.
Движение трамваев с 18 июня по 21 июня:
- маршрут №1: проспект Космонавтов, далее по улице Малахова, Антона Петрова, Попова до станции «Докучаево»;
- маршрут №2: от станции «Пивзавод» до станции «Докучаево»;
- маршрут №5: улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции «Поток».
Движение трамваев с 22 июня по 23 июня:
- движение маршрутов №1, №2 на пересечении улицы Попова – проспекта Космонавтов будет открыто;
- маршрут №5: улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции «Поток».
ИСТОЧНИК KP.RU