В Барнауле с 18 июня закроют проезд трамваев по улице Попова

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-17T14:03:06+03:00

В Барнауле временно закроют для движения трамваев пересечение улицы Попова с проспектом Космонавтов. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Барнауле с 18 по 23 июня закроют для движения трамваев пересечение улицы Попова с проспектом Космонавтов. Связано это с капитальным ремонтом трамвайных путей.

Как рассказали в городской администрации, движение для трамваев закроют:

- с 9.00 18 июня до 5.00 22 июня по улице Попова, от станции «Докучаево» до проспекта Космонавтов;

- с 9.00 18 июня до 24.00 23 июня по проспекту Космонавтов, от остановки «Мясокомбинат» до улицы Малахова.

Движение трамваев с 18 июня по 21 июня:

- маршрут №1: проспект Космонавтов, далее по улице Малахова, Антона Петрова, Попова до станции «Докучаево»;

- маршрут №2: от станции «Пивзавод» до станции «Докучаево»;

- маршрут №5: улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции «Поток».

Движение трамваев с 22 июня по 23 июня:

- движение маршрутов №1, №2 на пересечении улицы Попова – проспекта Космонавтов будет открыто;

- маршрут №5: улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции «Поток».

ИСТОЧНИК KP.RU