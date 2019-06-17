В Барнауле стартовали испытания теплосетей на прочность по контуру ТЭЦ-2

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-17T13:33:30+03:00

Испытания влекут за собой вынужденное отключение горячей воды до 10 июля. Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

17 июня теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. На этот раз испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2.

Как правило, испытания влекут за собой вынужденное отключение горячей воды до 10 июля:

- с 17 по 26 июня пройдут гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2, а это порядка 500 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- с 27 июня по 10 июля энергетики приступят к ремонту на участках, где в ходе испытаний будут выявлены порывы.

Гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность проходят при повышенном давлении теплоносителя, при этом температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30-35 градусов Цельсия.

Также специалисты проведут запланированные замены ветхих тепловых сетей, в рамках плановой ремонтной программы компании.

Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU