2019-06-17T13:32:57+03:00
Происшествия

В Алтайском крае после своего Дня рождения пропал мужчина

Дарья САВЕНКО
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Жителей Алтайского края просят помощь в поиске жителя села Ключи Ключевского района Александра Гордиенко.

Александр Гордиенко. Фото: предоставлено пресс-службой

Александр Гордиенко.Фото: предоставлено пресс-службой

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю, 24 апреля 2019 года мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели жители села Ключи на берегу озера Ключевское. Гордиенко был одет в ветровку синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, футболку синего цвета, темные кроссовки.

Мужчина пропал спустя восемь дней после своего Дня Рождения. Ему исполнилось 35 лет.

Людям, которые знаю, где находится пропавший, просьба обращаться в Кулундинский межрайонный следственный отдел по телефону: 8 (38566)23-1-18, либо в Отделение полиции по Ключевскому району по телефонам: 8(38578)32-4-42 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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