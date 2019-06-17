2019-06-17T12:47:16+03:00
Общество

Погода на 18 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +25 градусов

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле ожидаются дожди и грозы.В Барнауле ожидаются дожди и грозы.Фото: Дарья САВЕНКО
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18 июня 2019 года в Барнауле ожидаются дожди и грозы.

Так, по данным синоптиков, в ночь на вторник столбик термометра в краевой столице опустится до +9…+11 градусов, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Днем в краевой столице потеплеет до +23…+25 градусов, в конце дня небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10, порывы до 15 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +7…+12 градусов, без осадков, ветер юго-восточный 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду. Днем ожидается +21…+26 градусов, местами небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Осадки по региону и в частности в Барнауле, продолжатся и в среду, 19 июня. Осадки по региону, в том числе, по Барнаулу продолжатся и в среду, 19 июня. Июнь действительно для Алтайского края дождливый, как и предсказывали синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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