Горячую воду в Новосиликатном подключат не ранее 19 июня
Потребители ТЭЦ-3 в барнаульском поселке Новосиликатном до сих пор находятся без горячей воды. Подключение перенесли из-за ремонтных работ.
Напомним, основная часть потребителей услуг барнаульской ТЭЦ-3 получила горячую воду 6 июня. К кому-то она после проведенной опрессовки вернулась раньше. Не повезло в этом плане только жителям поселка Новосиликатного. Из-за выявленного серьезного повреждения для них сроки передвинули до 17 июня. Однако сегодня стало известно, что эта дата не окончательная.
- Срок подачи горячего водоснабжения в барнаульском поселке Новосиликатный переносится еще на два дня. Подача ресурса будет возобновлена 19 июня. Это вынужденная мера в связи с увеличением объема ремонтных работ на тепловой сети, ведущей в микрорайон, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.
В итоге до сих пор без воды остаются 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада. Перед тем как их подключить, коммунальщикам предстоит заменить еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой.
А тем временем в Барнауле началось отключение потребителей ТЭЦ-2.
ИСТОЧНИК KP.RU