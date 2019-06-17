Горячую воду в Новосиликатном подключат не ранее 19 июня

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-17T11:23:26+03:00

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Потребители ТЭЦ-3 в барнаульском поселке Новосиликатном до сих пор находятся без горячей воды. Подключение перенесли из-за ремонтных работ.

Напомним, основная часть потребителей услуг барнаульской ТЭЦ-3 получила горячую воду 6 июня. К кому-то она после проведенной опрессовки вернулась раньше. Не повезло в этом плане только жителям поселка Новосиликатного. Из-за выявленного серьезного повреждения для них сроки передвинули до 17 июня. Однако сегодня стало известно, что эта дата не окончательная.

- Срок подачи горячего водоснабжения в барнаульском поселке Новосиликатный переносится еще на два дня. Подача ресурса будет возобновлена 19 июня. Это вынужденная мера в связи с увеличением объема ремонтных работ на тепловой сети, ведущей в микрорайон, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

В итоге до сих пор без воды остаются 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада. Перед тем как их подключить, коммунальщикам предстоит заменить еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой.

А тем временем в Барнауле началось отключение потребителей ТЭЦ-2.

ИСТОЧНИК KP.RU