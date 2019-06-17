Военные перекроют алтайские трассы

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-17T08:44:58+03:00

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В Алтайском крае перероют трассы из-за планового движения военных колон во вторник, 18 июня.

Так, движение будет временно ограничено:

- с 4:40 до 7:40 на автодороге «н.п. Полковниково – а/д Р-256 – н.п. Сибирский;

- с 6:30 до 7:30 на автодороге «н.п. Сибирский – а/д Р-256 – садоводство «Горизонт» (н.п. Сибирский);

- с 15:00 до 18:00 на автодороге «садоводство «Горизонт» (н.п. Сибирский) – а/д Р-256 – н.п. Косиха.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU