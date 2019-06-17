Военные перекроют алтайские трассы
В Алтайском крае перероют трассы из-за планового движения военных колон во вторник, 18 июня.
Так, движение будет временно ограничено:
- с 4:40 до 7:40 на автодороге «н.п. Полковниково – а/д Р-256 – н.п. Сибирский;
- с 6:30 до 7:30 на автодороге «н.п. Сибирский – а/д Р-256 – садоводство «Горизонт» (н.п. Сибирский);
- с 15:00 до 18:00 на автодороге «садоводство «Горизонт» (н.п. Сибирский) – а/д Р-256 – н.п. Косиха.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Читайте также
В Барнауле ограничили движение на Малахова
Проезд ограничен для автотранспорта и трамваев на участке пересечения улиц Малахова и Новгородской. Там энергетики будут менять ветхий участок магистральной тепловой сети - трубопровод на участке протяженностью почти 100 метров (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU