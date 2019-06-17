В Алтайском медуниверситете будут обучать по специальности «Клиническая психология»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-17T07:25:35+03:00

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В Алтайском государственном медицинском университете открылась новая специальность «Клиническая психология». Решение было принято 14 июня на внеочередном заседании ученого совета.

- Это не медицинская специальность в чистом виде, но она приближена к медицине. Мы шли к этому два года и уже с 17 июня начнем принимать заявления и документы у выпускников школ. Потребность в специалистах этого профиля достаточно велика – из 195 ставок в системе здравоохранения занято 118, кроме того, заинтересованность в подготовке специалистов проявили и в региональном министерстве образования и науки, – сообщил ректор АГМУ Игорь Салдан.

Обучение клинических психологов начнут с сентября 2019 года. Продолжительность обучения составит 5,5 лет, форма обучения – очная. Первые несколько лет вуз будет набирать студентов только на коммерческую форму обучения. После определенного периода успешного набора студентов возможно выделение бюджетных и целевых мест.

Из шести существующих специализаций вуз выбрал одну, наиболее приближенную к специфике медицины. Это «Патопсихологическая диагностика и психотерапия».

Члены ученого совета единогласно утвердили внесение изменений в Правила приема АГМУ в части введения предметов, необходимых для поступления на новую специальность, минимальные проходные баллы и баллы за индивидуальные достижения, а также стоимость обучения.

Для поступления абитуриентам необходимо предоставить результаты ЕГЭ либо сдать вступительные испытания по трем предметам: биологии (минимальный балл 36), профильной математике (минимум 27 баллов) и русскому языку (не ниже 36 баллов).

Стоимость обучения составит 103 тыс. рублей в год – это нижнее пороговое значение, утвержденное Министерством науки и высшего образования РФ.

Напомним, приемная кампания в Алтайском медицинском университете стартовала в понедельник, 17 июня. Одним из новшеств этого года стало внедрение электронного информационного сервиса «Личный кабинет поступающего в АГМУ». Он позволит абитуриентам, в том числе из отдаленных территорий Алтайского края, подать заявление на поступление в вуз и электронные копии необходимых документов, не выходя из дома. Таким образом, абитуриенту, подавшему заявление и документы посредством личного кабинета, необходимо будет прийти в приемную комиссию всего один раз – для предоставления оригиналов документов к зачислению.

Приемная комиссия АГМУ работает по адресу: Барнаул, ул. Папанинцев, 126.

Время работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00, суббота - с 9.00 до 14.00. Телефон: (3852) 566-900.

ИСТОЧНИК KP.RU