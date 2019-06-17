В Бийске пройдет Краевой фестиваль деревенского юмора

СЕГОДНЯ 06:31 2019-06-17T06:31:43+03:00

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Алтайский региональный фестиваль деревенского юмора «Провинциальные чудики» пройдет в Бийске. Он состоится в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который в нашем регионе проводится каждый год в июле.

Как сообщает «Бийский рабочий», фестиваль «Провинциальные чудики» пройдет 25 июля в городском Дворце культуры. В настоящее время идет подготовка к этому культурному мероприятию.

- К участию приглашаются творческие и активные жители Бийска, Алтайского края, республики Алтай и других регионов России. Для подачи заявки необходимо позвонить по телефону: 8 (3854) 32-88-16 в рабочие дни, - отмечает издание.

В конкурсной программе планируется несколько номинаций. Победители будут награждены специальными призами и памятными дипломами. Церемония награждения пройдет в Бийске на сцене Петровского бульвара 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU