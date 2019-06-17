Сергей Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» у олимпийского чемпиона

СЕГОДНЯ 05:04 2019-06-17T05:04:03+03:00

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Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков одержал очередную победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 метров с барьерами. Накануне, 16 июня, он финишировал первым с результатом 13,2 секунды. Соревнования проводились в Марокко.

Как сообщает «Алтайский спорт», на старте Сергей Шубенков немного задержался и на первом барьере был только шестым. Со старта забег уверенно возглавил действующий чемпион мира и олимпийский чемпион Омар Маклауд. Постепенно Шубенков его догнал. Маклауд слега зацепил Сергея на финише, но тот проявил хорошую координацию и в падении первым пересёк финишную черту.

Результат Шубенкова стал рекордом этапов «Бриллиантовой лиги» в Рабате. Вторым стал британец Эндрю Поцци (13.30 сек). Замкнул тройку призеров бразилец Габриэль Константино (13.41 сек). Время Маклауда только пятое.

В этом сезоне это уже вторая победа Сергея в «Бриллиантовой лиге». Ранее он выиграл её этап в Риме. Но там не было Маклауда.

ИСТОЧНИК KP.RU