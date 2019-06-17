2019-06-17T04:41:28+03:00
Происшествия

Гастролера-закладчика из Кузбасса задержали в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле задержали 23-летнего закладчика наркотиков из Кузбасса. Молодой человек приехал из Киселевска в Барнаул в начале этого года, как он объяснил, чтобы жить здесь и работать.

Возможно, легальный рынок труда не смог удовлетворить запросов уроженца шахтерского края, поэтому в конце мая он перешел по одному из объявлений наркоторговцев, которыми исписан город, как грудь закоренелого преступника. Очень быстро из обычного бегунка-раскладчика он поднялся до оптовика.

- Но его карьерная лестница обрушилась в обед 12 июня, когда он около заправки «Роснефть» в ленточном бору, был задержан за наличие 78 грамм «отборной ромашки». Естественно, с таким весом на кармане безнаказанным остаться не получится, поэтому парень в тот же день оказался в камере СИЗО за приготовление к сбыту наркотиков (ч.4 ст.228.1 УК РФ), предварительно показав остальные места, где сделал закладки, - пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul».

ИСТОЧНИК KP.RU

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