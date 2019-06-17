Директор барнаульского зоопарка принял участие в шоу на Первом канале

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-17T04:20:51+03:00

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Директор зоопарка Барнаула Сергей Писарев стал героем шоу «Видел видео?» на Первом канале. Программа, вышедшая на экраны в минувшее воскресенье, была посвящена спасению диких животных.

Съемки проходили еще в конце октября прошлого года. Тогда Сергей Писарев сообщал в соцсети, что на программу его пригласили после того, как заметили видеоролик с лебедем. Напомним, лебедь Жорка жаловался директору зоопарка на пеликанов.

- Телеканал увидел большое количество просмотров в интернете и позвонили мне. Но когда узнал, что я директор зоопарка, то программу решили посвятить спасению диких животных. Я отправил им много видеороликов с волком Митькой, которого принесли к нам в варежке, лосем Зевсом, который оказался у нас после гибели его матери, с пеликанами, которые сбились с пути, - рассказывал Сергей Писарев.

Вместе с директором на программу приехал и его заместитель - Александр Чеботарев. Барнаульцы рассказали о зоопарке и его обитателях, а также подарили ведущему Александру Смолу книгу про льва Алтая.

Кстати, трогательный ролик тронул и зрителей: ему они дали наибольшее предпочтение и гарантировали победу в своей номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU