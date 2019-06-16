Новыми владельцами Иткульского спиртзавода могут стать алтайские бизнесмены

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-16T15:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро, 20 июня, заявление о банкротстве Иткульского спиртзавода рассмотрит Арбитражный суд края. К этому времени предприятие должно предоставить все необходимые доказательства собственной несостоятельности. До рассмотрения дела в суде на заводе приостановили сокращение работников, сообщают «Вести 22».

Сложившуюся ситуации прокомментировал губернатор Виктор Томенко. Глава региона отметил, до такого состояния, что предприятие само подало на себя заявление о банкротстве, его довели собственники спиртзавода. Но несмотря на это, вмешиваться в дела частного предприятия власти не имеют права.

В ближайшее время для оценки финансово-экономического состояния завода будет назначен арбитражный управляющий. Он и вынесет вердикт – сможет предприятие рассчитаться по долгам или нет. При отрицательном исходе событий начнется конкурсное производство. Как отметил глава Алтайского края, важно каким образом будут продавать Иткульский. Потому что только на этой стадии банкротства в судьбе спиртзавода могут поучаствовать краевые предприятия или бизнесмены.

ИСТОЧНИК KP.RU