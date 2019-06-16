По Рубцовску проехал необычный свадебный кортеж

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-16T15:03:20+03:00

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Рубцовчане 15 июня на одной из улиц своего города увидели украшенный грузовик. Фотографией необычного свадебного кортежа поделились очевидцы в городском сообществе «Инцидент Рубцовск».

В комментариях под позитивным постом с надписью: «Поздравляем Молодожёнов! Совет, да Любовь!» жители города присоединились к пожеланиям автора.

Скриншот поста в группе «Инцидент Рубцовск»

К слову, несколько месяцев назад «Комсомолка» публиковала фото раскрашенных барнаульских бетоносмесителей. Так вместо угрюмой камазовской «мешалки» на дорогах Барнаула можно встретить арбуз, ананас и клубничку.

Выяснилось, что машины раскрасили барнаульцы, чтобы поднять настроение жителям города. А сама идея принадлежит маркетологу завода «ЖБИ Сибири» Анне Алымовой. Художниками выступили Виктор Минаев и Анатолий Капитонов.

Барнаульцам эта идея тоже пришлась по душе. Необычные машины вызвали у них приятное удивление и улыбку.

ИСТОЧНИК KP.RU