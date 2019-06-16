В Барнауле спасатели освободили ребенка, запертого в авто
В Барнауле на парковке у торгового центра «Алтай» маленького ребенка оставили в заблокированном автомобиле. Обеспокоенные прохожие вызвали МЧС, чтобы спасти малыша. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
Люди, которые проходили мимо припаркованного авто заметили, что ребенок остался в нем один. Чтобы малыш не плакал, прохожие через стекло пытались всячески развлечь его. Вскоре они вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели разбили стекло в автомобиле и освободили ребенка.
Где в это время находились родители оставленного без присмотра малыша и сколько они отсутствовали – неизвестно.
В комментариях под постом о произошедшем мнения горожан разделились. Одни посчитали поступок родителей нормой, другие наоборот, осудили их.
- Когда в прошлом году была информация о том, что в Подмосковье мать оставила ребенка в машине и он умер, комментаторы дружно писали о том, что надо было бить стекла, спасать мальчика. Сейчас почти такая же ситуация, но спасателей осуждают, стекло жалеют. Ребенка спасли и это главное. Родителям урок на будущее, - добавила Светлана.
ИСТОЧНИК KP.RU