В Барнауле незнакомец ударил мужчину ножом и убежал

СЕГОДНЯ 04:54 2019-06-16T04:54:52+03:00

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В одном из подъездов Барнаула мужчину ударили ножом. Сейчас нападавшего разыскивает полиция, сообщают в городском паблике «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось 15 июня около пяти вечера. На пятом этаже в одном из подъездов дома по адресу Георгия Исакова 116а неизвестный нанес удар ножом мужчине. После содеянного нападавший сбежал. Раненного мужчину с ножевым ранением увезли в больницу.

Сейчас полиция разыскивает нападавшего. Его приметы: на вид мужчине 30-35 лет, рост 170 см, худощавый с коротким светлым волосом, глазами на выкат и оттопыренными ушами. Он был одет в черные спортивные штаны и кофту с капюшоном такого же цвета.

К слову, жители города в комментариях пишут, что это не первый подобный случай в этом общежитии.

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ИСТОЧНИК KP.RU