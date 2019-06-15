2019-06-15T14:51:31+03:00
Общество

Четыре тигренка родились в зоопарке Барнаула

Дарья САВЕНКО
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Прошлым летом Багира стала мамой сразу шести тигрят.Прошлым летом Багира стала мамой сразу шести тигрят.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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Накануне Барнаульский зоопарк поделился радостной новостью – в один день там появились на свет лосенок, пятнистый олененок и три львенка.

Вечером 15 июня там должен был состояться праздник, однако его отменили. В сообщении отметили, что мамочек в зоопарке не трое, а четверо.

– Друзья! В связи с тем, что за минувшие сутки разу четыре мамочки принесли нам малышей, принято решение перенести праздничную программу (пока на неопределенный срок). Мамочкам и малышам нужен отдых и покой! Мы приносим свои извинения и не сомневаемся, что Вы поддержите наше решение! Огромное спасибо всем за поздравления и добрые слова! – написали в социальных сетях.

Подписчики начали гадать, кто еще появился на свет. И вот, стало известно, что родителями стали тигр Шархан и тигрица Багира. У них родились четыре малыша.

Для Багиры это уже вторые роды – прошлым летом она стала мамой сразу шести тигрят. Они уже давно не живут в зоопарке, а радуют посетителей других зоопарков.

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Для самого зоопарка это стало настоящим праздником, ведь такого большого пополнения в один день там не было никогда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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