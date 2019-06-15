Жительница Барнаула поверила в бонусы от «банка» и лишилась 11 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-15T14:52:18+03:00

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Жительница Барнаула поверила мошенникам и потеряла 11 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне в полицию обратилась 51-летняя женщина. В интернете она увидела объявление о том, что один из крупных банков дарит бонусы в виде денег. Жительница Барнаула перешла по указанному в рекламе адресу на сайт, ввела в специальном окне свои личные данные, номер карты, срок ее действия и защитный код, указанный на обратной стороне. После этого ей пришло смс о списании 11 тысяч рублей. В банке горожанке объяснили, что такую акцию они не проводят.

Полицейские просят быть более бдительными: не верьте сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах, не сообщайте никому подробные данные своей банковской карты, не переводите деньги неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU