Жительница Барнаула поверила в бонусы от «банка» и лишилась 11 тысяч рублей
Жительница Барнаула поверила мошенникам и потеряла 11 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне в полицию обратилась 51-летняя женщина. В интернете она увидела объявление о том, что один из крупных банков дарит бонусы в виде денег. Жительница Барнаула перешла по указанному в рекламе адресу на сайт, ввела в специальном окне свои личные данные, номер карты, срок ее действия и защитный код, указанный на обратной стороне. После этого ей пришло смс о списании 11 тысяч рублей. В банке горожанке объяснили, что такую акцию они не проводят.
Полицейские просят быть более бдительными: не верьте сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах, не сообщайте никому подробные данные своей банковской карты, не переводите деньги неизвестным.
ИСТОЧНИК KP.RU