Почти 20 домов в барнаульском квартале «Лазурный» остаются без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-15T12:03:24+03:00

Жители почти 20 многоквартирных домов в квартале «Лазурный» уже пят дней живут без горячей воды. Фото: предоставлено пресс-службой

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Жители почти 20 многоквартирных домов в квартале «Лазурный» до сих пор остаются без горячей воды из-за аварии, которая произошла еще 10 июня.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в районе улиц Шумакова-Власихинская произошло повреждение на трубе диаметром 426 мм. Для того, чтобы вернуть горячую воду горожанам, необходимо заменить участок трубы протяженностью более 40 метров. Собственником теплосети является ООО Коммунсервис и к нему у администрации есть вопросы.

- Очень медленно идут работы. Есть претензии к профессионализму сетевой компании, на это неоднократно указывали. Нет определенного алгоритма действий в подобной ситуации, навыков по должной организации работ, отсутствуют материалы, - заявил на совещании в мэрии председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула Александр Кощеев. - Ответственность за то, что в течение нескольких дней жители целого квартала остаются без горячей воды, лежит полностью на руководстве сетевой компании.

По заверениям руководства компании, горячее водоснабжение в полном объеме будет восстановлено к 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU