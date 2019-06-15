2019-06-15T11:01:53+03:00
Общество

Погода в Барнауле на 16 июня 2019 года: сильный дождь и ветер до 22 м/с

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В Барнаул ожидается ненастная погода.В Барнаул ожидается ненастная погода.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

16 июня 2019 год в Барнауле ожидается ненастная погода.

Так, по данным синоптиком, столбик термометра в ночь на воскресенье опустится до +12…+14 градусов, днем поднимется до +18…+20. В дневные и ночные часы дождь, временами сильный, гроза, местами град, порывы ветра до 22 метров в секунду.

По Алтайскому краю в ночь на 16 июня будет +11…+16, в северо-западных районах +6…+11 градусов, а днем +13…+18, в юго-восточных районах до +23 градусов. В большинстве районах умеренный, в отдельных районах очень сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 20 домов в барнаульском квартале «Лазурный» остаются без горячей воды
Соревнования по картингу проходят в Бийске
В Камне-на-Оби от автомастерской укатили BMW
Комментаторы «Матч ТВ» сыграют в футбол на Алтае
Детям-сиротам дали в Бийске 38 квартир
В Барнауле девушка выпала с лоджии
Один год условно: В Алтайском крае пьяный судебный пристав подрался с полицейским
Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов
Следователи нашли виновного в трагедии с мальчиком, потерявшим обе руки
На Алтае займутся развитием экстрим-туризма
Жителя Барнаула мошенники обманули на 33 тысячи рублей
Журналистов канала «Толк» не пустили на выборы ректора АлтГУ
Барнаульцу дали реальный срок за обещание убить свою мать
Спасатели Алтай-Кокса подтвердили готовность к проведению спасательных работ
Житель Новоалтайска убил знакомого, а после - сжег в печи
Штормпрогноз объявили в Алтайском крае
В Барнауле трамваи поменяют свои маршруты на несколько дней
Следователи заинтересовались скандалом, который бийчанка закатила полному мальчику
Иван Нифонтов презентовал международный спортивный проект Ирине Родниной
В Барнауле ограничат движение на Малахова
Коттедж с фонтаном продают на Алтае
Автомобиль врезался в дерево на трассе Барнаул-Бийск, погиб человек
Энергетики составили антирейтинг управляющих организаций Барнаула
Львица Ая из барнаульского зоопарка впервые родила