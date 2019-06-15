Погода в Барнауле на 16 июня 2019 года: сильный дождь и ветер до 22 м/с
16 июня 2019 год в Барнауле ожидается ненастная погода.
Так, по данным синоптиком, столбик термометра в ночь на воскресенье опустится до +12…+14 градусов, днем поднимется до +18…+20. В дневные и ночные часы дождь, временами сильный, гроза, местами град, порывы ветра до 22 метров в секунду.
По Алтайскому краю в ночь на 16 июня будет +11…+16, в северо-западных районах +6…+11 градусов, а днем +13…+18, в юго-восточных районах до +23 градусов. В большинстве районах умеренный, в отдельных районах очень сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU