СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-15T10:56:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Соревнования по картингу проходят в Бийске в субботу, 15 июня. В связи с этим, до вечера будет перекрыто движение на участке улицы Ленина, около мэрии.

Как сообщает «Бийский рабочий», в связи с проведением спортивно-массового мероприятия по техническим видам спорта 15 июня 2019 года с 9.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта по улице Ленина в границах от переулка Коммунарский до переулка Училищный. Объезд закрытого участка маршрута будет осуществляться через улицу Советскую.

Жители Бийска еще успеют посмотреть на захватывающие соревнования.

Читайте также

Комментаторы «Матч ТВ» сыграют в футбол на Алтае

В воскресенье, 16 июня, в спортивном комплексе «Темп» состоится футбольный турнир «Матч на Алтае». В нем примут участие представители правительства Алтайского края, спортивные журналисты Барнаула, известные спортсмены нашего региона и команда комментаторов телеканала «Матч ТВ» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU