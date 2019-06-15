2019-06-15T10:56:56+03:00
Общество

Соревнования по картингу проходят в Бийске

Дарья САВЕНКО
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Соревнования по картингу проходят в Бийске в субботу, 15 июня. В связи с этим, до вечера будет перекрыто движение на участке улицы Ленина, около мэрии.

Как сообщает «Бийский рабочий», в связи с проведением спортивно-массового мероприятия по техническим видам спорта 15 июня 2019 года с 9.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта по улице Ленина в границах от переулка Коммунарский до переулка Училищный. Объезд закрытого участка маршрута будет осуществляться через улицу Советскую.

Жители Бийска еще успеют посмотреть на захватывающие соревнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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