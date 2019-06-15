В Камне-на-Оби от автомастерской укатили BMW
Полицейские задержали нескольких человек, которые украли автомобиль и несколько автомагнитол. Инцидент произошел накануне ночью в Камне-на-Оби.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, трое местных жителей заметили около одной из автомастерских припаркованный автомобиль BMW. В ночное время они откатили его и столкнули в расположенный недалеко овраг с водой. Машина находилась в нерабочем состоянии, и предназначалось для дальнейшего разбора на запчасти. Также они похитили из двух иномарок, припаркованных около этой же автомастерской, автомагнитолы.
Заявление поступило в полицию утром. Днем сотрудники уголовного розыска уже задержали группу. Свою вину они признали. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU