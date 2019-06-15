2019-06-15T07:06:35+03:00
Спорт

Комментаторы «Матч ТВ» сыграют в футбол на Алтае

Дарья САВЕНКО
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Фото: Михаил МеламедФото: Михаил Меламед
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В воскресенье, 16 июня, в спортивном комплексе «Темп» состоится футбольный турнир «Матч на Алтае». В нем примут участие представители правительства Алтайского края, спортивные журналисты Барнаула, известные спортсмены нашего региона и команда комментаторов телеканала «Матч ТВ».

В состав московской телевизионной делегации вошли известные телекомментаторы Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артем Шмельков, Роман Скворцов, Михаил Моссаковский, Денис Левко и пресс-атташе ХК «Спартак» (Москва) Владимир Самохин. Они уже прилетели в столицу Алтайского края.

Свое участие в футбольных баталиях подтвердил министр спорта Алтайского Алексей Перфильев. Также на турнире выступят команды спортивных журналистов Барнаула и известных барнаульских спортсменов – в их составе дзюдоист Иван Нифонтов, тхэквондист Альберт Гаун, лыжник Виталий Денисов и другие.

Праздник начнется в 15:00. Для болельщиков будет организована развлекательная программа: розыгрыш подарков, игровые зоны, соревнование по футбольным дартсу и бильярду, фото и автограф-сессия комментаторов «Матч ТВ». Начало турнира – в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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