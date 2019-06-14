На Алтае займутся развитием экстрим-туризма

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-14T14:55:25+03:00

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Недавно барнаульские спортсмены - рафтеры прошли опасную австралийскую реку Талли на соревнованиях. Жители столицы края сошлись в борьбе за призовые места с соперниками из 30 стран.

В итоге барнаульцы сумели попасть в тройку лидеров, они заработали бронзовую награду, а в общем зачете среди ветеранов заняли четвёртое место, как сообщает телеканал «Толк». Ровно 30 лет назад традиция проведения чемпионата мира по рафтингу зародилась на Алтае. Тогда, ещё в советское время любители этого экстремального вида спорта сплавлялись по реке Чуе.

В наше время барнаульские рафтеры решили вновь провести подобные старты у нас. Кстати, чтобы популяризировать этот вид спорта на Алтае, нужно заняться созданием необходимых условий, а также подготавливать профессиональный тренерский состав по рафтингу. Эту точку зрения высказал депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев. «У нас разговор был по поводу экстремального туризма, сейчас это прорабатываем. Это все-таки вопрос, связанный с безопасностью, с квалификацией и лицензированием», - сказал депутат. В итоге было принято решение продолжить совместную работу над законопроектом, касающимся развития экстремального туризма и развлечений на Алтае.

ИСТОЧНИК KP.RU