2019-06-14T16:12:07+03:00
Происшествия

Следователи нашли виновного в трагедии с мальчиком, потерявшим обе руки

Дарья САВЕНКО
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Два года потратили следователи на то, чтобы установить виновного в трагедии с Ярославом Шишовым, который потерял руки, спасая котенка.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, виновным признан бывший главный инженер участка электрических сетей. В его обязанности входила организация проведения плановых осмотров воздушных линий электропередач. Однако, он не следил за этим, что привело к трагедии в июне 2017 года. В вечернее время в барнаульском поселке «Спутник» 16-летний мальчик, сняв с дерева котенка и проходя по металлической трубе, ведущей от дерева к заброшенной бойлерной, задел линии электропередачи. Подросток получил серьезные ожоги и ему ампутировали оба предплечья.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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Барнаульский подросток лишился обеих рук, спасая котенка

Трагедия произошла 9 июня в поселке Спутник в Барнауле. 16-летний мальчик, пытаясь снять котенка с дерева, случайно задел провода линии электропередачи (подробнее).

Барнаульцу, который спас котенка и лишился рук, установили протезы

В начале декабря юноше установили индивидуальные умные биопротезы. Они считывают нервные импульсы, посылаемые головным мозгом в предплечья, и, таким образом, работают, как здоровые руки (подробнее).

Потерявший руки во время спасения котенка Ярослав Шишов будет изучать психологию

Ярослав Шишов будет изучать клиническую психологию. Он поступил на бюджет в Санкт-Петербургский сударственный университет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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