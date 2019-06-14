2019-06-14T16:13:17+03:00
Общество

Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов

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В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских Авиалиний».В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских Авиалиний».
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО).

В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских Авиалиний» на официальном сайте uralairlines.com или в мобильном приложении авиакомпании. Оплачивайте авиабилеты картой JCB от Банка ГПБ (АО) и получайте кэшбэк 10%.

Как принять участие в акции:

1. Если у вас еще нет карты JCB, то оформите ее в любом отделении Банка ГПБ (АО).

2. Оплачивайте картой JCB Банка ГПБ (АО) авиабилеты на официальном сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines.

3. Получайте кэшбэк в размере 10% от суммы покупки.

Максимальный размер кэшбэк-выплат за период проведения акции – 4 000 рублей на каждого участника акции. Сумма кэшбэка зачисляется на счет в месяце, следующем за месяцем совершения покупки. Акция не распространяется на карты Мир-JCB. Правила проведения акции уточняйте на официальном сайте Банка ГПБ (АО) gazprombank.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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