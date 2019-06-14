Барнаульцу дали реальный срок за обещание убить свою мать

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-14T12:14:08+03:00

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В Барнауле мировой судья судебного участка Ленинского района приговорил 30-летнего жителя к реальному сроку за угрозу убийством своей матери.

- Установлено, что осужденный высказал в адрес своей матери угрозу убийством, после чего нанес ей удар неустановленным предметом в область лба. Высказанную в своей адрес угрозу убийством, потерпевшая воспринимала реально и боялась ее осуществления, опасаясь за свою жизнь и здоровье, учитывая агрессивное поведение сына и его физическое превосходство, - сообщает помощник прокурора района Елена Шуляк.

Мужчина не имел постоянного места работы, но от матери на зависел, зарабатывая на жизнь случайными подработками. Стоит отметить, что ранее мужчина был приговорен к условной мере наказания за совершение аналогичных преступлений, в том числе, в отношении матери.

По результатам рассмотрения уголовного дела, виновный осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ к реальному лишению свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU