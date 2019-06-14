В Алтайском крае пьяный судебный пристав подрался с полицейским

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-14T17:03:30+03:00

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Суд приговорил начальника Целинного межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю к условному сроку.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, в феврале прошлого года в селе Целинное сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял старший судебный пристав межрайонного подразделения ФССП по Алтайскому краю. Мужчина был пьян и отказался предоставлять документы. Вскоре он оказался в наручниках, но это его не остановило – он ударил ногой одного из полицейских.

Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Свою вину мужчина отрицал, но ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Судом Апелляционной инстанции Алтайского краевого суда приговор районного суда оставлен без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU