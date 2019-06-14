Спасатели Алтай-Кокса подтвердили готовность к проведению спасательных работ
Пожарно-аварийная спасательная служба Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) успешно прошла аттестацию в отраслевой комиссии металлургического комплекса России при Министерстве промышленности и торговли.
Аварийно-спасательное формирование Алтай-Кокса проходит плановую аттестацию каждые три года. При подготовке к нынешней все сотрудники подразделения повысили квалификацию. По итогам аттестации каждый из них в очередной раз подтвердил статус спасателя Российской Федерации, а служба в целом – на право ведения аварийно-спасательных работ для дальнейшего обеспечения безопасности Алтай-Кокса.
В пожарно-аварийной спасательной службе трудится более ста человек. Служба полностью оснащена техникой и оборудованием для эффективных аварийно-спасательных работ. В том числе имеет в распоряжении современную пожарную автоцистерну с инновационными средтвами пожаротушения.
Основная задача подразделения – профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве.
ИСТОЧНИК KP.RU