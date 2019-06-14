2019-06-14T14:09:45+03:00
Происшествия

Жителя Барнаула мошенники обманули на 33 тысячи рублей

Дарья САВЕНКО
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Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Барнаула стал жертвой мошенников, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне жителю краевой столицы позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к его счету. Чтобы оставить их, необходимо было сказать персональные данные банковской карты, что мужчина и сделал. В этот же момент с его карты произошло списание 33 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Предварительно установлено, что номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Москве.

Сотрудники полиции обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и не сообщать свои персональные данные и данные банковских карт неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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