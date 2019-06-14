Штормпрогноз объявили в Алтайском крае
На 15 и 16 июня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение – ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град и ветер до 18-23 метров в секунду.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций.
При непогоде спасатели просят не выходить из капитальных строений. На улице обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями. Если ливень застал вас в дороге, то припаркуйте автомобиль, так как ухудшается видимость и сцепление с дорожным полотном. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
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Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19
Телефон пожарно-спасательной службы - 101
ИСТОЧНИК KP.RU