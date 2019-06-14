2019-06-14T10:31:18+03:00
Общество

В Барнауле трамваи поменяют свои маршруты на несколько дней

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле на несколько дней закроют движение трамваев на пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов. Связано это с капитальным ремонтов трамвайных путей.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, проезд для трамваев планируют закрыть с 18 по 23 июня:

- с 9:00 18 июня до 5:00 22 июня по улице Попова, от станции «Докучаево» до проспекта Космонавтов;

- с 9:00 18 июня до 24:00 23 июня по проспекту Космонавтов, от остановки «Мясокомбинат» до улицы Малахова.

Движение трамваев с 18 июня по 21 июня будет организованно следующим образом:

- маршрут №1: проспект Космонавтов, далее по улице Малахова, улице Антона Петрова, улице Попова до станции «Докучаево»;

- маршрут №2: станция «Пивзавод» до станции «Докучаево»;

- маршрут №5: улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции «Поток».

Движение трамваев с 22 июня по 23 июня будет организованно следующим образом:

- движение маршрутов №1, №2 на пересечении улицы Попова – проспекта Космонавтов будет открыто;

- маршрут №5: улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции «Поток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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