Следователи заинтересовались скандалом, который бийчанка закатила полному мальчику

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-14T10:11:07+03:00

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Следователи Алтайского края заинтересовались инцидентом в Бийске, где женщина накричала на полного мальчика.

Напомним, все произошло, предположительно, на этой неделе. В сети было опубликовано видео, где взрослая женщина с матом кричит на мальчика, обзывает его толстым и обвиняет в том, что он сломал велосипед ее сына и теперь должен оплатить ремонт. Под страхом расправы, ребенок, конечно же, признает свою вину и соглашается со всем, что ему «вменяют». Также за кадром слышны голоса других людей, которые пытаются заступаться за мальчика, но какой-то мужчина (предположительно муж агрессивно настроенной женщины) пресекает их попытки.

- По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователи уже установили всех участников данного происшествия. Так же предстоит установить все обстоятельства и дать юридическую оценку действиям женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU