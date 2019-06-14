Иван Нифонтов презентовал международный спортивный проект Ирине Родниной

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-14T10:08:38+03:00

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В текущем году проект клубной лиги дзюдо начнет свою работу в Сибири с последующими перспективами выйти на международный уровень

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди работающей молодежи Барнаула прошел 12 июня на стадионе «Лабиринт». В нем приняли участие трехкратная олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина и алтайский дзюдоист, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских и Европейских игр Иван Нифонтов.

В ходе беседы с гостьей региона Иван Нифонтов презентовал международный спортивный проект клубной лиги дзюдо «Триумф Energy».

По словам Ивана Нифонтова, новый формат соревнований заключается в том, что команда-победитель будет определяться по результатам борьбы всех команд друг с другом. Отметим, что на сегодняшний день командные соревнования по дзюдо проходят по олимпийской системе: проиграл — выбыл.

Проект ориентирован на спортсменов школьного возраста — 12–15 лет. В текущем году пилотный проект стартует в Алтайском крае, также параллельно запускается сибирская лига. В следующем году есть планы выйти на международный уровень, рассказал дзюдоист.

В свою очередь Ирина Роднина для более справедливых результатов и приобщения большего количества детей к спорту посоветовала проводить соревнования в двух дивизионах: для профессиональных спортивных клубов и для учеников школ.

Спортсменка пообещала помочь алтайскому проекту выйти на международный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU